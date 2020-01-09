Тегеран, , 10:57 — REGNUM Украинский самолёт Boeing 737, разбившийся в Иране, сделал разворот и попытался вернуться в аэропорт, сказано на сайте Организации гражданской авиации Ирана.

«Траектория самолета, который первоначально направлялся на запад из аэропорта, говорит о том, что после появления технической проблемы он развернулся», — сказано в предварительном отчёте комиссии по расследованию обстоятельств трагедии.

В документе отмечается, что, по словам очевидцев, самолёт загорелся ещё в воздухе, и огонь распространялся по фюзеляжу.

Напомним, 8 января после вылета из аэропорта Тегерана разбился самолёт «Международных авиалиний Украины». Погибли 177 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в отчете Организации гражданской авиации Ирана указано, что от экипажа лайнера не поступало никаких сообщений о внештатных ситуациях на борту.

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