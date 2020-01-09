Тобольский район, Тюменская область, , 10:43 — REGNUM В Тобольском районе Тюменской области 2 января женщина застрелила сожителя из охотничьего ружья. По факту убийства возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

По версии следствия, 40-летняя обвиняемая, находясь в своём доме в деревне Панова вместе с сожителем, в ходе ссоры выстрелила в него из охотничьего ружья. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.