Ульяновск, , 10:34 — REGNUM Прокуратура Ульяновской области считает чрезмерно «мягким» приговор в отношении сотрудницы полиции, которая осуждена за серию должностных преступлений. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

По данным прокуратуры, старший следователь межмуниципального отдела МВД РФ «Майнский» подделывала доказательства: правоохранители отмечают, что в 2018 году, возбудив два уголовных дела по фактам краж, она сфальсифицировала протоколы допросов потерпевших, в которых те якобы дали показания об отсутствии у них информации о подозреваемых. По данным следствия, фигурантка уголовного дела также организовала изготовление фиктивных заявлений пострадавших об отказе в ознакомлении с постановлениями о назначении судебных экспертиз и с заключениями экспертов.

Суд признал злоумышленницу виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 303 УК РФ («Фальсификация следователем доказательств по уголовному делу»), ч. 2 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»), назначив один год ограничения свободы.

«Учитывая, что прокуратура Майнского района Ульяновской области настаивала на назначении шести лет лишения свободы условно с лишением специального права, рассматривается вопрос о принесении на данный приговор апелляционного представления», — говорят в прокуратуре, считая вынесенный приговор «чрезмерно мягким».

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года в Ульяновске сотрудник полиции признан виновным в грубом нарушении правил дорожного движения, едва не стоившем жизни двум его пассажирам. Авария произошла 12 апреля 2019 года, двое пассажиров получили множественные ранения, вследствие чего длительное время провели в больнице. Суд назначил два года ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1,5 года.