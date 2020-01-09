Екатеринбург, , 10:35 — REGNUM Администрация Екатеринбурга ограничена в возможностях при решении проблемы с горящей свалкой на севере города. Об этом сообщает «Ура.ру».

В пресс-службе мэрии заявили изданию, что несанкционированный полигон находится на участке, который не принадлежит городу, — на неразграниченной земле.

Тем не менее глава Екатеринбурга Александр Высокинский поставил задачу перед городскими службами подключиться к решению проблемы с горящей свалкой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее от полигона открестился региональный оператор «Спецавтобаза». Из-за горения жители Уралмаша и Эльмаша задыхались от запаха гари.

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