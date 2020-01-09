Чита, , 10:38 — REGNUM Военнослужащий Рамиль Шамсутдинов, от рук которого погибли восемь сослуживцев, принёс извинения их родным в открытом письме. Обращение солдата опубликовано 9 января в группе его поддержки в соцсети «ВКонтакте».

"Искренне соболезную семьям погибших и прошу простить меня, если можете», — написал Шамсутдинов.

Убийство военных срочник объяснил издевательствами, которые он более не мог выносить. Шамсутдинов добавил, что только теперь осознаёт, сколько горя принёс семьям погибших. Он также рассказал в письме, что не уклонялся от службы в армии и хотел служить, однако попал в «ад».

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года восемь человек погибли в военной части в Забайкалье в результате стрельбы. Обвиняемый в массовом убийстве находится под стражей. Позднее подтвердились подозрения о том, что в части имели место неуставные отношения. По этому факту возбуждено уголовное дело.

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