Борисполь, Украина, 9 января 2020, 10:30 — REGNUM В городе Борисполь Киевской области неизвестные выстрелили из арбалета в сотрудницу местного управления образования, написал секретарь горсовета Борисполя Ярослав Годунок 8 января на своей странице в социальной сети Facebook.
Годунок считает, что выстрел был произведён со стороны жилого дома по адресу ул. Владимира Момота, 40.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве неизвестные разгромили несколько киосков на территории одного из рынков.
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