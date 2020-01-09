Борисполь, Украина, , 10:30 — REGNUM В городе Борисполь Киевской области неизвестные выстрелили из арбалета в сотрудницу местного управления образования, написал секретарь горсовета Борисполя Ярослав Годунок 8 января на своей странице в социальной сети Facebook.

«Все спрашивают, кто пострадал от стрельбы из арбалета, и нужна помощь, выяснили — это наш сотрудник управления образования Нина Ковадло… стрела пробила ладонь руки насквозь и врезалась в автомобиль», — рассказал он.

Годунок считает, что выстрел был произведён со стороны жилого дома по адресу ул. Владимира Момота, 40.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве неизвестные разгромили несколько киосков на территории одного из рынков.

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