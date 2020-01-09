Москва, , 10:22 — REGNUM В Москве несколько школ эвакуировали из-за поступивших угроз, передаёт 9 января ТАСС.

По данным СМИ, поступили анонимные сообщения о возможном наличии в зданиях взрывных устройств. После этого в учебных заведениях была проведена эвакуация. Количество школ в информации не указано.

Как сообщало ИА REGNUM, с ноября 2019 года в Москве и других городах России идёт волна «минирований» различных объектов инфраструктуры, в том числе школ, судов, вокзалов и торговых центров. Все анонимные сообщения оказывались ложными.