Искитим, Новосибирская область, , 10:26 — REGNUM Во время ликвидации пожара, произошедшего в торговом комплексе в городе Искитим Новосибирской области, было обнаружено тело погибшего мужчины. Об этом 9 января сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Новосибирской области.

«По данным следствия, 08 января 2020 года после тушения пожара, произошедшего в торговом комплексе «Центральный» в городе Искитиме в Новосибирской области было обнаружено тело мужчины», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что следователи регионального управления СК РФ незамедлительно прибыли на место происшествия для проведения расследования причин произошедшего.

Кроме этого, уточняется, что следственные органы возбудили уголовное дело «по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека)».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Хакасии за прошедшие новогодние праздники (1−8 января) было зарегистрировано 29 пожаров, при которых погибли 4 человека.