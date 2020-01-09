Благовещенск, , 10:27 — REGNUM В министерстве здравоохранения Приамурья подвели итоги работы в новогодние праздники — в эти дни все медучреждения работали в штатном режиме, а стационары функционировали круглосуточно, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Читайте также: Итоги новогодних праздников: 11 новосибирцев погибли, 25 — травмированы

С 30 декабря 2019 года по 8 января 2020 года в травмпункт Благовещенской городской клинической больницы обратились 605 человек (519 взрослых, 86 детей) с жалобами на различные бытовые травмы. На станцию скорой помощи за эти дни поступило 3 559 обращений. Из них 333 (42 — у детей) — в основном травмы и отравления. ОРВИ — 446 (дети — 334). Как отметили специалисты, нагрузка на бригады СМП в новогодние каникулы была примерно на 30 процентов выше, чем в обычное время.

Кроме того, следует отметить, что в период с 1 по 8 января в областном перинатальном центре появилось на свет 43 новорожденных — 16 мальчиков и 27 девочек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске за период новогодних праздников расстались с жизнью 11 жителей города, 25 были травмированы.