Москва, , 10:23 — REGNUM Пассажирский авиалайнер Boeing 777, принадлежащий авиакомпании «Аэрофлот» и следовавший по маршруту Москва — Тель-Авив, совершил вынужденную благополучную посадку в аэропорту «Шереметьево», после того как вернулся в аэропорт отправления из-за срабатывания датчика топливной системы. Об этом 9 января сообщил источник в экстренных службах.

«Самолет совершил посадку в штатном режиме», — приводит ТАСС слова источника.

Также он отметил, что пострадавших в результате вынужденной посадки нет.

Кроме этого, в экстренных службах рассказали, что экипаж самолета Boeing 777 решил вернуться в аэропорт вылета после того, как произошло срабатывание датчика топливной системы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудниками Владивостокского линейного управления МВД на транспорте проведена работа в отношении гражданина, нарушившего установленные правила поведения на борту воздушного судна на рейсе Новосибирск — Владивосток.