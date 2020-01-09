Уфа, , 10:19 — REGNUM Сельхозпредприятие в Башкирии вернет в республиканский бюджет незаконно полученную субсидию. Об этом 9 января сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, в 2017 году ООО «Агидель» закупило жатку кукурузную на сумму порядка двух миллионов рублей.

А для того, чтобы возместить часть своих затрат, сельхозпредприятие обратилось в министерство сельского хозяйства Башкирии. Основанием для предоставления государственной поддержки являлся закуп сельскохозяйственной техники производства России. Предприятие не выполнило данное условие договора и приобрело технику у иностранной фирмы. Республиканское министерство сельского хозяйства, не догадываясь об этом, выделило субсидию в размере более 670 тысяч рублей.

Прокуратура Илишевского района Башкирии потребовала через суд обязать сельхозпредприятие вернуть незаконно полученную субсидию в бюджет республики.

Отмечается, что данные требования удовлетворены судом в полном объеме.

Помимо этого, по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Расследование уголовного дела продолжается.

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