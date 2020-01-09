Люберцы, Московская область, , 10:29 — REGNUM В подмосковных Люберцах задержали подозреваемого в нападении и грабеже 29-летнего приезжего. По предварительным данным, сумма ущерба составила 1,5 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой, во дворе дома горокруга Котельники четверо злоумышленников напали на местного жителя, который садился в свой автомобиль. Пострадавшему нанесли несколько ударов по голове балонным ключом и похитили сумку с деньгами, документы на машину, паспорт и банковские карты. Возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабеж».

"Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили и задержали одного из подозреваемых на съемной квартире в г. Москве», — заявила Татьяна Петрова.