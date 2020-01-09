Ульяновск, , 10:06 — REGNUM В Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту гибели трёхлетнего мальчика во время игры в прятки. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

По предварительным данным ведомства, вечером 5 января в квартире одного из домов по улице Отрадной в Ульяновске, где мальчик проживал с семьёй, ребёнок играл в своей комнате и на время был оставлен без присмотра своими родителями. Впоследствии его обнаружила мать в кровати без признаков жизни.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Выясняются обстоятельства происшествия, изымается необходимая медицинская документация, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, предварительно, по данным прокуратуры региона, мальчик играл в прятки с родителями: во время игры ребёнок ушёл в комнату и не реагировал на призывы родителей в течение получаса. По одной из версий, причиной гибели мог стать недостаток воздуха.

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