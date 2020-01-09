Новосибирск, , 10:03 — REGNUM В Новосибирской области за праздничные дни, с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года, погибли 11 человек, спасены 20 человек, 25 получили травмы и ожоги. Большую часть всех происшествий составляют пожары. Их произошло 119. Помощь пожарно-спасательных формирований в эти дни потребовалась 139 раз. Такие оперативные данные сообщили ИА REGNUM регионального управления МЧС РФ.

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года число произошедших пожаров уменьшилось на 22 случая, а количество погибших — на девять человек.

Напомним, что в период новогодних праздников все силы подразделений ГУ МЧС России по Новосибирской области были переведены в режим функционирования«повышенной готовности».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января 2020 года в одноэтажном здании с мансардой торгового комплекса в Искитиме произошёл пожар. Есть погибший.

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