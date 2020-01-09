Тверь, , 10:03 — REGNUM Женщина, пострадавшая в результате хлопка газа в жилом доме Твери, скончалась от полученных травм, об этом стало известно 8 января. Как уточнили в пресс-службе правительства региона, супруг пострадавшей, также получивший серьёзные травмы, остаётся в областной клинической больнице.

Губернатор Игорь Руденя поручил оказать материальную помощь этой семье. Остальные жильцы подъезда, в котором 2 января произошёл хлопок газа, временно размещены в гостинице «Юность», а также у родственников, им также оказана помощь — предоставлен транспорт, обеспечено медицинское обслуживание, психологическая помощь, детей обеспечили канцелярскими принадлежностями и учебниками.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 2 января в доме №19 по бульвару Гусева в Твери в одной из квартир произошёл хлопок газа. В результате травмы получили двое хозяев квартиры. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, хлопок произошёл из-за утечки газа по причине нарушения при установке оборудования.

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