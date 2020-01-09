Тегеран, , 10:06 — REGNUM От экипажа разбившегося в аэропорту Тегерана лайнера Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» не поступало никаких сообщениях о внештатных ситуациях. Об этом 9 января говорится в отчете Организации гражданской авиации Ирана, обнародованном агентством Tasnim.

В отчете экспертов сказано, что от экипажа разбившегося украинского лайнера «не поступало никакого сообщения о необычных обстоятельствах полета».

Также в отчёте указывается, что траектория самолёта, сначала направлявшегося из аэропорта Тегерана в западном направлении, свидетельствует о том, что «после появления технической проблемы он развернулся» и «в момент крушения самолет возвращался в аэропорт».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что разбившийся в аэропорту Тегерана Boeing 737, принадлежавший украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», начал гореть до своего столкновения с землёй.