Донецк, 9 января 2020, 10:03 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня, сообщили 9 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском, донецком и мариупольском направлениях ВСУ применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.
Всего боевики ВСУ выпустили 15 единиц боеприпасов. В результате никто не пострадал, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР анонсировал постепенное повышение зарплат и пенсий бюджетников до уровня Ростовской области РФ.
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