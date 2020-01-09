Находка, Приморский край, , 10:05 — REGNUM Спасатели Находкинского отряда МЧС в районе бухты Шепалово нашли заблудившегося туриста, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ДВРПСО МЧС России.

Читайте также: Пропавший на Чукотке оленевод 16 дней жил без еды

Мужчина в компании молодых людей прибыл на базу отдыха в районе бухты Шепалово под Находкой, вечером, 8 января, он решил вернуться в город и направился туда пешком вдоль побережья моря. К трём часам ночи он понял, что заблудился и сообщил об этом спасателям, сказав, что у него промокли ноги и он замерзает.

Спасатели прибыли в лагерь, где отдыхала компания, прошли по следам мужчины и вскоре обнаружили его. Туриста отвели в машину, обогрели и доставили в город. Медицинская помощь мужчине не потребовалась.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 дней без еды оставался пропавший на Чукотке оленевод. Когда его нашли, к удивлению спасателей он был жив — ему было чем обогреться, что его и спасло.