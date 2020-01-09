Салехард, , 09:56 — REGNUM На Ямале с начала 2020 года зафиксировано 85 дорожно-транспортных происшествий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции ЯНАО.

Травмировано четыре человека. Погибших нет. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года в регионе отмечено снижение основных показателей аварийности. Число травмированных в ДТП, к примеру, сократилось в четыре раза. Однако на 50% возросло число аварий механического характера.

За праздничные дни на Ямале было зафиксировано 11 ДТП с участием нетрезвых водителей. В данных авариях травмы получили три человека. Инспекторами выявлено 40 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, причём шестеро из них ранее уже привлекались к административной ответственности за нетрезвое вождение.