Луганск, 9 января 2020, 09:47 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики дважды обстреляли территорию ЛНР, сообщили 9 января в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Так, со стороны населённого пункта Крымское по району населённого пункта Фрузе боевики 93-й бригады ВСУ выпустили 25 различных боеприпасов. Применялось вооружение БМП и станковые противотанковые гранатомёты.
Информация о последствиях обстрелов уточняется.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что одной из возможных «альтернатив» Минских соглашений может быть «миротворческая миссия» в Донбассе.
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