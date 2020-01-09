Луганск, , 09:47 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики дважды обстреляли территорию ЛНР, сообщили 9 января в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, со стороны населённого пункта Крымское по району населённого пункта Фрузе боевики 93-й бригады ВСУ выпустили 25 различных боеприпасов. Применялось вооружение БМП и станковые противотанковые гранатомёты.

«С позиций 93 бригады ВСУ с применением запрещённых Минскими соглашениями 120-мм и 82-мм миномётов обстрелу подвергся населённый пункт Голубовское, по которому с направления населённого пункта Орехово было выпущено восемь мин, ПЯТЬ пять из которых калибра 120 миллиметров», — добавили в СЦКК.

Информация о последствиях обстрелов уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что одной из возможных «альтернатив» Минских соглашений может быть «миротворческая миссия» в Донбассе.

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