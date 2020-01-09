Уфа, , 09:44 — REGNUM Пенсионер скончался в Уфе, катаясь с внучкой на тюбинге. Об этом 9 декабря сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По информации журналистов, пенсионер и его семилетняя внучка, катаясь на тюбинге с горки по улице Менделеева в районе остановки «Трамплин», врезались в дерево.

По предварительным данным, пенсионер скончался на месте от инфаркта миокарда. Ребенка госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести.

Напомним, что в 2020 году на горках в Уфе получили травмы девять человек.