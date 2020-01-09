Тегеран, , 09:40 — REGNUM Разбившийся в аэропорту Тегерана Boeing 737, принадлежавший украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», начал гореть до своего столкновения с землёй. Об этом 9 января говорится в отчете Организации гражданской авиации Ирана, обнародованном агентством Tasnim.

«Самолет загорелся в воздухе», — говорится в документе.

Кроме этого, указывается, что «после столкновения с землей произошел взрыв».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Канада обратится к Ирану с просьбой допустить её представителей к расследованию причин авиакатастрофы с участием украинского самолёта.