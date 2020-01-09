Санкт-Петербург, , 09:41 — REGNUM После новогодних каникул анонимные «минёры» продолжили рассылать по электронной посте угрозы в отношении государственных учреждений Петербурга, в числе первых на эвакуацию вновь оказались районные суды города. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

В четверг, 9 января, сообщения о «минировании» поступили на почты десяти районных судов. Василеостровский, Красногвардейский, Куйбышевский, Петродворцовый и Петроградский, Дзержинский, Сестрорецкий, Колпинский, Октябрьский, Пушкинский, Ленинский районные суды были эвакуированы для проверки.

«Наши «старые друзья» поздравляют всех с началом нового рабочего года», — невесело пошутили в судебной пресс-службе.

Кроме того, помимо судов, в своей рассылке злоумышлении указали также целый ряд станций метро, несколько роддомов, две сети продовольственных магазинов и аэропорт «Пулково».

«Крепитесь люди, скоро лето», — советуют в одном из писем «лжеминеры».

Напомним, что эвакуации судов и других учреждений в Петербурге продолжались с ноября по декабрь 2019 года почти ежедневно. Изначально злоумышленники требовали 120 биткоинов, затем просто присылали письма с угрозами. Ни в одном случае ничего опасного не было обнаружено.