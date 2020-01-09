Омск, 9 января 2020, 09:32 — REGNUM Один человек скончался, ещё пятеро получили травмы в результате ДТП в Омске. Об этом сообщают в областном министерстве здравоохранения.
Из пяти пострадавших четверо — работники скорой помощи, перевозившие женщину в коме, которая пострадала от аварии часом ранее. От полученных травм женщина скончалась.
Автомобиль марки Nissan Tiida столкнулся с микроавтобусом «Луидор» на улице Ленина в Омске ночью 9 января.
В областном главке МВД РФ в связи с ДТП осуществляется проверка.
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