Владивосток, , 09:43 — REGNUM В первые дни наступившего года пожарные подразделения 16 раз выезжали на тушение палов сухой растительности, не допуская перехода огня на лесной фонд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

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Все возгорания были потушены, огнеборцы не допустили перехода огня на территорию лесного фонда, жилые дома и подсобные строения. Специалисты утверждают, что отсутствию массовых природных пожаров способствует не только погода, но и профилактика лесных возгораний.

«Обновлено 410 км полос, проведены профилактические отжиги на площади 6,5 тыс. гектаров. Установлено 200 стендов, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, лесные пожары охватили значительную часть Австралии, число жертв этого стихийного бедствия возрастает.