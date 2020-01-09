Хвачхон, , 09:30 — REGNUM В Южной Корее продолжают фиксировать гибель диких кабанов от африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства окружающей среды.

По их словам, две туши диких кабанов были обнаружены 8 января возле специальных ограждений недалеко от уезда Хвачхон провинции Канвондо и уезда Ёнчхон провинции Кёнгидо.

Специалисты отмечают, что это первый случай обнаружения трупа животного в окрестностях уезда Хвачхон, и 26-й случай — в окрестностях уезда Ёнчхон. В настоящее время число случаев заражения кабанов данным вирусом увеличилось до шестидесяти шести.

Кроме того, представители министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны обратилось к свиноводческим фермерам данных провинций с просьбой сообщать о случаях заражения вирусом АЧС, а также сообщили о проверках и дезинфекционных мероприятиях.

Африканская чума свиней (АЧС) — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Для человека опасности не предоставляет.