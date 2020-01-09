Санкт-Петербург, , 09:32 — REGNUM На железнодорожной станции «Московская Сортировочная» в Невском районе Петербурга обнаружена капельная течь из контейнера с пероксидом водорода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Неполадки в составе были обнаружены в ночь на четверг, 9 января, около 03:17 мск. Из контейнера одного из составов на землю протекала перекись водорода.

Прибывшие на место спасатели неисправный состав прицепили к пожарному поезду и перегнали на станцию «Таможенный терминал» в Шушары.

«В распоряжении собственника имеется необходимое инженерное оборудование для вскрытия контейнера и устранения течи», — пояснили в спасательном ведомстве.