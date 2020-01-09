Петропавловск-Камчатский, , 09:40 — REGNUM Чиновники минздрава Камчатки скрыли от родителей тяжело больной девочки право на получение жизненно важного и очень дорогого импортного препарата. О том, что ребёнку пять месяцев назад разрешен этот препарат, и минздрав региона обязан его приобрести, родители больной девочки узнали из администрации президента России. Препарат показан девочке, больной муковисцидозом, консилиумом ведущих московских специалистов. Но камчатские чиновники, вместо того, чтобы немедленно приобрести лекарство, судятся с семьёй.

Читайте также: Дефицит медицинских материалов на Камчатке: скончался пациент

Несколько лет назад девочки с Камчатки был поставлен страшный диагноз: муковисцидоз. Заболевание тяжелое, генетическое. На Камчатке диагностировать его не могли, врачи ничего страшного в постоянно кашляющем ребёнке не видели. Диагноз был поставлен в Москве, куда родители отвезли девочку за свой счёт. Состояние ребёнка ухудшалось с каждым годом. В марте 2019 года, как рассказало ИА Кам 24, в Москве девочке назначили высокотехнологичный американский препарат — единственный, который может помочь. В России такое лекарство не производится, оно в нашей стране и не зарегистрировано. Но на Камчатке чиновники минздрава заявили родителям: «Кто вам это лекарство назначил, тот пусть вам его и приобретает».

Родители обращались к губернатору Владимиру Илюхину, он обещал помочь, но — безрезультатно. В конце концов, родители девочки написали в Москву, в администрацию президента. Им пришёл ответ, в котором сообщалось: «Именное разрешение на выдачу запрошенного лекарства направлено в минздрав Камчатского края пять месяцев назад».

Получается, чиновники минздрава Камчатки скрывали данный факт от родителей ребёнка.

Но и на этом мучения семьи не закончились.

Теперь минздрав Камчатки судиться с родителями больной девочки, пытаясь в суде доказать своё право не приобретать жизненно важное лекарство. Аргументы камчатских чиновников: «Мы заботимся о вашем ребёнке! Мы не знаем этот препарат!».

Родители шокированы поведением чиновников: лекарство назначили ведущие специалисты — врачи в Москве, после многократных исследований. Самое страшное в том, что разрешение на ввоз и выдачу препарата было выдано федеральным Минздравом ещё в апреле 2019 года. И если минздрав Камчатки протянет ещё три месяца, то придётся начинать всё сначала — проходить все обследования в Москве и получать разрешение на ввоз и выдачу препарата. Между тем, из-за отсутствия препарата девочка уже чуть не потеряла одно лёгкое.

На запрос камчатской редакции ИА Кам 24 чиновники минздрава Камчатки ответили, что девочка обеспечена всеми необходимыми препаратами. Решить вопрос с приобретением американского препарата, назначенного специалистами Минздрава РФ камчатские чиновники от медицины планируют не ранее февраля 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, минздрав Камчатки погряз во всевозможных скандалах, начиная с уголовного дела в отношении экс-министра здравоохранения региона Татьяны Лемешко до отсутствия необходимых материалов в сосудистом центре Краевой больницы, в связи с чем там скончался пациент. В северные села Камчатки вертолётами вместо лекарств завозят водку, а из больниц увольняют ведущих специалистов, столь редких на полуострове, что пациенты выходят на несанкционированные митинги.