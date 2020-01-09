Тбилиси, , 09:25 — REGNUM В течение сезона гриппа в Грузии из-за данной болезни скончались два человека. Об этом 8 января сообщил журналистам руководитель национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, сообщает Первый канал грузинского телевидения.

Глава центра рассказал, что оба заболевания связаны с вирусом H1N1, который является наиболее распространенным типом гриппа.

«В обоих случаях мы имели дело с запоздалым обращением в медицинское учреждение. Оба пациента они были в возрасте, грипп усугубил основное хроническое заболевание этих людей, что привело к их смерти», — заявил Амиран Гамкрелидзе.

Он также сообщил, что имеется случай смерти восьмилетней девочки, который произошел недавно, но пока нет подтверждений, что причиной этому был грипп. Продолжается проведение исследований.