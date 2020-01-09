Самара, , 09:20 — REGNUM Два человека получили тяжелые травмы во время катания на тюбингах в Самарской области. Об этом 9 января сообщает пресс-служба Службы спасения Самара.

По сообщению пресс-службы ведомства, несчастные случаи произошли 8 января.

В лесной зоне Автозаводского района г. Тольятти рядом с лыжной базой девушка во время катания на тюбинге врезалась в дерево. В результате она получила серьезные травмы и впала в кому.

По предварительной информации, второй случай произошел ночью в Нефтегорском районе в селе Зуевка. Не имеющий водительских прав 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 тащил за автомобилем «ватрушку», на которой ехал 17-летний подросток. На ул. Ленина юноше ударился об опору газовой трубы. Молодого человека госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу.

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