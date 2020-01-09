Горно-Алтайск, , 09:14 — REGNUM Специалисты управления Роспотребнадзора по Республике Алтай подводят итоги праздничных выходных, длившихся с первого по восьмое января. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, в эти дни зарегистрировано 6 случаев острых токсических отравлений.

Два человека — взрослый и ребёнок попали в реанимацию в Горно-Алтайске, отравившись лекарствами. Ещё два отравления зарегистрированы в Усть-Канском районе. Пенсионер отравился угарным газом, ребенок — уксусной кислотой.

«По предварительным данным вскрытия двух трупов в г. Горно-Алтайске причиной смерти явилось отравление. Проводятся лабораторные исследования», — отметили в управлении.

При этом отмечается, что в целом санитарно-эпидемиологическая обстановка в республике в эти дни была стабильной. Массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний не зарегистрировано, не выявлено также нарушений температурного режима на объектах социального значения.

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