Абуджа, , 09:19 — REGNUM В результате нападения боевиков на северо-востоке Нигерии погибли около 20 военнослужащих, об этом 9 января сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, неизвестные ворвались в город Монгуно в штате Борно, выдавая себя за представителей вооруженных сил страны, после чего они совершили нападение на местных солдат.

Помимо убитых, так же около 1 тыс. человек пришлось покинуть свои дома и стать беженцами, более 750 жилых домов было уничтожено.

Ответственность за преступление взяли на себя боевики «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте ранее в этом сюжете: В результате взрыва на границе Нигерии и Камеруна погибли девять человек