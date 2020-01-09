Благовещенск, , 09:28 — REGNUM В травмпункт Благовещенска травмированные граждане во время новогодних каникул, с 30 декабря 2019 года по 8 января 2020 года, обращались круглосуточно, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в медучреждении.

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Всего за это время за медицинской помощью в травмпункт обратилось 605 человек, из них 86 — дети. В основном горожане обращались с бытовыми травмами — ушибами и растяжениями. За аналогичный период прошлого года в травмпункт обратилось 850 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в праздничные дни количество травмированных в Бурятии значительно увеличилось.