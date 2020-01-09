Амстердам, , 09:07 — REGNUM В амстердамском аэропорту Схипхол 8 января обнаружен чемодан, содержащий части человеческого тела. Находка сделана в одном из ангаров аэропорта.

Полиция предполагает, что содержание чемодана имеет медицинское назначение. Представитель полиции в беседе с новостным сайтом NU. nl уточнил, что чемодан, скорее всего, имеет отношение к партии частей тела, которая ранее была перевезена через Схипхол.

Полиция уже связалась с компанией, которая отвечала за перевозку этой партии.

Как только будет установлено, что груз действительно имеет отношение к медицинской науке, следствие по делу будет закрыто. Пока не сообщается, какая авиалиния перевозила части тела.