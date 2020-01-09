Улан-Удэ, , 09:04 — REGNUM Бурятские правоохранители подводят итоги длинных выходных с первого по восьмое января. Как сообщили ИА REGNUM в МВД республики, всего за этот период сотрудниками выявлено более 3,2 тыс. нарушений правил дорожного движения.

Всего произошло 130 ДТП, в которых погибли два человека, ещё одиннадцать получили травмы различной степени тяжести. Отстранены от права управления транспортным средством 98 водителей, находившихся за рулём в состоянии алкогольного опьянения.

«Еще 18 водителей задержаны по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации — за повторное управление транспортом в состоянии опьянения (или повторный отказ от прохождения освидетельствования)», — отметили в министерстве.

Напомним, в числе погибших — 17-летняя девушка, которую сбили при переходе дороги в Прибайкальском районе Бурятии. Как сообщало ИА REGNUM, виновник аварии скрылся с места происшествия, явившись в полицию через несколько часов. Им оказался предприниматель, ехавший, как отметили в СКР, на машине своего знакомого.

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