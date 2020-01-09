Хунзахский район, Дагестан, , 09:27 — REGNUM Водовод, по которому поступала вода в высокогорное село Харахи в Хунзахском районе Дагестана, не выдержал мороза и лопнул. В муниципалитете организован оперативный штаб по ликвидации данной аварии, сообщили ИА REGNUM 9 января в пресс-службе районной администрации.

Разрыв водопровода произошел 3 января. Отмечается, что работы по устранению последствий аварии осложняются непогодой. Подъехать с необходимым оборудованием к месту разрыва, как сообщается, невозможно из-за плохих дорожных условий. Пройти можно только пешком, из-за чего на устранение неполадки уходит много времени.

«На сегодняшний день организован подвоз воды, а для водопоя скота наполняют специальный резервуар. <…> Администрация района делает все возможное для скорейшего восстановления водопровода», — сказано в сообщении.

По данными пресс-службы, указанный водопровод спроектирован в 80-х годах прошлого века и с трудом справляется с современными потребностями местных жителей. Кроме того, в накопительных колодцах стало меньше воды из-за низкого уровня осадков за последние два года.

Тем временем в группе «Хунзахское общество» в Instagram появились фотографии и видеоролик, на которых видно, как жители Харахи пытаются самостоятельно решить проблему с прорванным водоводом. На видео мужчина киркой разбивает в ущелье замерзшую воду, вытекшую из водовода.

В селе Харахи, по данным Росстата за 2019 год, проживают 1160 человек.