Амстердам, , 09:00 — REGNUM Минувшие новогодние гулянья в Нидерландах привели к росту числа случаев травм глаз вследствие использования петард и других видов фейерверка. Согласно данным Нидерландской Офтальмологической Ассоциации, 13 человек лишились зрения в одном глазу. В пяти случаях врачам пришлось удалить повреждённый глаз.

В общей сложности жертвами травм глаз стали 168 человек, что на 30 человек больше, чем в предыдущем году. В Нидерландской Офтальмологической Ассоциации отметили, что речь идёт о сильном росте. В половине случаев жертвы пострадали от чужого фейерверка.

В Нидерландской Офтальмологической Ассоциации указывают на то, что каждый год начиная с 2017 г. число пациентов с травмами глаз вследствие использования фейерверка увеличивается. Поэтому врачи-глазники выступают за полный запрет на фейерверк.

Ранее врачи роттердамской глазной больницы уже сообщали о росте числа пациентов в новогоднюю ночь. Между 23:00 и 07:00 в больнице было зарегистрировано 18 пациентов с различными травмами глаз. Такое число является удвоением по сравнению с прошлым годом.