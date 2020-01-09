Владивосток, , 09:04 — REGNUM Сотрудниками линейного управления МВД на транспорте проведена работа в отношении гражданина, нарушившего установленные правила поведения на борту воздушного судна, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте.

Читайте также: Пассажир вертолёта в Якутии получил штраф за неадекватное поведение

Во время выполнения авиарейса Новосибирск — Владивосток, 37-летний гражданин в нарушение правил безопасности закурил прямо в полёте, закрывшись в туалете. Во время приземления пассажирского самолёта в аэропорту Кневичи, мужчина был задержан сотрудниками полиции. В отношении нарушителя было составлено два протокола.

Как сообщало ИА REGNUM, за неадекватное поведение на борту вертолёта, пассажир из Якутии получил штраф.