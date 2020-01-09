Бейрут, , 09:05 — REGNUM Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон бежал из Японии, где его обвиняли в финансовых махинациях, опасаясь навсегда остаться в этой стране. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Бейруте.

Гон, впервые после побега общаясь с журналистами, заявил, что покинул Японию, так как не верил в справедливый суд. Он обвинил японские власти в нарушении «базовых принципов гуманности» при обращении с обвиняемыми.

По его словам, ему не только запретили встречаться с женой, но и пригрозили, что его семья пострадает. Таким образом от Гона требовали признания в преступлениях. Защитники бывшего главы автоконцерна предупредили, что судебный процесс затянется на годы.

«Нетрудно было понять, что мне придется либо умереть в Японии, либо бежать», — приводит слова Гона The Wall Street Journal.

Гон не стал раскрывать подробности своего побега.

Как сообщало ИА REGNUM, Гон находился в Японии под домашним арестом, однако 31 декабря объявил, что бежал в Ливан.

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