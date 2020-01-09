Ростов-на-Дону, 9 января 2020, 08:55 — REGNUM В Ростовской области грузовик столкнулся с пассажирским автобусом. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД, в результате аварии пострадал водитель автобуса.
ДТП произошло на трассе Котельниково — Песчанокопский. По имеющейся информации, водитель большегруза МАЗ не справился с управлением и столкнулся с рейсовым автобусом, следовавшим из Волгодонска в Геленджик. В автобусе находилось 18 человек, никто из пассажиров не пострадал.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.