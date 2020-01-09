Закрытое административно-территориальное образование Горный, Забайкальский край, , 08:52 — REGNUM Военнослужащий Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший своих сослуживцев в Забайкалье, написал открытое письмо, в котором попросил прощения у семей погибших и рассказал о мотивах своего поступка. Копию послания опубликовал канал Breakingmash.

«Я благодарю тех, кто поддерживал меня, и в первую очередь моего отца, в этой непростой ситуации. Я сожалею о том, что не смог сдержаться и пошёл на крайний шаг, но у меня не было другого выхода, терпеть и дальше над собой издевательства я не мог. Искренне соболезную семьям погибших и прошу простить меня, если можете. Я не скрывался от армии, я хотел служить, защищать родину после службы и дальше, хотел связать свою жизнь с армией. Но я не ожидал, что попаду в такой ад. Бежать и жаловаться было некуда. Я сам не понимаю, в какой момент я сорвался и пошёл на крайний шаг. Видимо, сработал инстинкт самосохранения, только сейчас я начинаю осознавать, сколько горя я принёс людям, и сломал свою жизнь», — сказано в письме Шамсутдинова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 25 октября 2019 года на территории войсковой части, расположенной в ЗАТО Горный Забайкальского края, солдат-срочник расстрелял восьмерых своих сослуживцев. Сразу после случившегося виновник расправы заявил, что ни о чём не жалеет. Ранее источники сообщали, что парень опасался сексуального насилия, что в части его избивали, отобрали телефон и деньги, причем делали это офицеры.

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