Якутск, , 08:51 — REGNUM Региональный главк Роспотребнадзора сообщил о росте числа заболевших корью в Якутске до 70 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Воспитанники детских садов и студенты посёлка Жатай, не имеющих прививки отстранены от занятий.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января в Якутске Число заболевших корью составляло 68 человек, из них около 20 детей. При этом из 58 заболевших 16 человек (в том числе 4 детей), были госпитализированы.

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