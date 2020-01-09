Прибайкальский район, Бурятия, , 08:40 — REGNUM Предпринимателя Галуста Пилосяна, обвиняемого в смертельном наезде в Прибайкальском районе Бурятии, не стали брать под стражу. В результате ДТП погибла переходившая дорогу 17-летняя девушка. Как сообщают СМИ, районный суд отказал в удовлетворении ходатайства следователей.

По словам общественницы Доры Хамагановой, судья принял во внимание то, что обвиняемый «страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом». При этом он не имеет судимости, имеет постоянное место жительства, женат, является индивидуальным предпринимателем, на иждивении у него трое детей. Полицией характеризуется положительно.

«В судебном решении еще говорится, что потерпевшая сторона в лице отца Гали, Бурчевского М.С., не привела свидетелей, отрицательно характеризующих Пилосяна», — написала общественница в «Фейсбук».

Напомним, трагедия произошла пятого января. После ДТП виновник скрылся с места происшествия, оставив девушку умирать на дороге, однако спустя несколько часов всё же явился в полицию с повинной. В СКР отметили, что ехал он на машине знакомого, которым, по данным СМИ, является глава бурятских «единороссов» Баир Жамбалов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава республики Алексей Цыденов уже порекомендовал ему приостановить свои полномочия на время следствия.

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