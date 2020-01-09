Абуджа, , 08:39 — REGNUM В результате взрыва гранаты на нигерийской стороне границы Нигерии и Камеруна погибли девять человек. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, боеприпас взорвался после того, как ребенок подобрал его из урны. В результате чего погиб ребенок и восемь других человек. Двадцать шесть человек были ранены, сообщил ВВС один из чиновников в Камеруне.

По словам очевидцев, ребенок, которому, как считается, было меньше 10 лет, принял гранату за металлолом, который он намеревался продать.

Как отмечают репортеры, неясно, кто оставил гранату в мусорном баке, однако пограничная область страдает от «исламистского мятежа». В регионе активно действуют «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и его осколочная фракция, Западноафриканская провинция «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В свою очередь, нигерийские и камерунские вооруженные силы входят в состав региональных сил, сражающихся с боевиками, передают журналисты.