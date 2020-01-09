Багдад, , 08:36 — REGNUM Падение двух ракет в «зелёной зоне» Багдада, где находятся правительственные учреждения и посольства, не привело к гибели или травмированию людей. Об этом сообщает пресс-служба иракских органов безопасности в Twitter.

Уточняется, что в центре иракской столицы упали две ракеты «Катюша». Жертв и пострадавших нет.

Ранее о сигналах воздушной тревоги, которые были слышны неподалеку от американского посольства, сообщал телеканал Al-Mayadeen.

Как сообщало ИА REGNUM, о взрывах ракет в центре Багдада, где расположено в том числе посольство США, стало известно вечером 8 января. Инцидент произошел на фоне обострения противостояния Ирана и США.

Читайте также: «Зелёная зона» Багдада подверглась ракетному обстрелу