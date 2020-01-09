Самара, , 08:25 — REGNUM Женщина скончалась в дорожно-транспортном происшествии на трассе Красный Яр — Отрадный в Самарской области. Об этом 8 января сообщает пресс-служба областной Поисково-спасательной службы.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла днем на 19 км трассы Красный Яр — Отрадный. Столкнулись легковой автомобиль Рено и грузовик ГАЗ-63.

В результате ДТП легковой автомобиль съехал в кювет. В его салоне находились женщина и 12-летний ребенок. Пассажирка погибла на месте от полученных травм. Водитель и маленький пассажир легковушки были доставлены в больницу.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства происшествия.

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