Омск, , 08:21 — REGNUM Жители Омска с вечера 7 января более 300 раз пожаловались в Центр экологического мониторинга и оперативного реагирования на состояние атмосферного воздуха. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном минприроды.

Большая часть жалоб на химический запах, запах газа поступила из Советского и Кировского административных округов.

В Советском округе Омска работала передвижная эколаборатория. Результаты замеров показали превышения сероуглерода (2,68 ПДК) и этилбензола (2,8 ПДК).

На автоматизированном посту на ул. 4-я Поселковая были зафиксированы превышения оксида углерода (1,02 ПДК) и сероводорода (2,1 ПДК). Автоматизированный пост наблюдений на ул. 10 лет Октября показал превышение оксида азота (1,1 ПДК).

Информация передана в Росприроднадзор и Роспотребнадзор.

Тем временем МЧС советует омичам без необходимости не выходить на улицу, стараться не открывать окна и двери, не проветривать помещение, пользоваться очистителями и увлажнителями воздуха.

«Обстановка находится под контролем. Содержание одного или нескольких веществ, превышающее максимальную разовую предельно допустимую концентрацию в десять и более раз, не обнаружено. Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения на постах государственной наблюдательной сети не зафиксировано», — сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС по Омской области.

Сложившуюся ситуацию омичи обсуждают в соцсетях.

«Вонь стоит ужасная, форточки закрыты. Омск превратился в газовую камеру. Реально страшно, поверьте», — пишет житель Омска.

Между тем, по словам омского политика и общественного деятеля Сергея Кондакова, передвижных станций недостаточно для того, чтобы определить место выброса вещества, это нужно делать с помощью мобильных лабораторий:

«Нужно сравнивать все данные с предельно допустимыми концентрациями и смотреть, насколько далеко от источника загрязнений были взяты пробы».

Кондаков подчеркнул, что предельно допустимая концентрация — это группа понятий.

«Есть среднесуточная, многоразовая и рабочая зоны. Все эти величины разные. Самая критическая величина — среднесуточная, потому что если у вас в течение суток небольшое количество этого газа выделяется, а вы его вдыхаете три дня подряд, то накопительный эффект будет более существенный, чем разовый», — отметил собеседник ИА REGNUM.

Он обратил внимание на то, что нужно четко понимать, какую предельно допустимую концентрацию власти имеют в виду:

«В этом и хитрость: можно выдать многоразовую за среднесуточную, например, как им выгодно».

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске в 2017 году разразился экологический скандал. Горожане массово жаловались на зловонные выбросы. Специалисты выяснили, что едкий неприятный запах возник из-за загрязнения воздуха этилмеркаптаном (вещество, являющееся добавкой к природному газу, не имеющему запаха, — прим. ИА REGNUM), концентрация которого была превышена в 400 раз. Источник выбросов так и не нашли.

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