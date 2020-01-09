Искитим, Новосибирская область, , 08:17 — REGNUM Новосибирские следователи возбудили уголовное дело после гибели мужчины в результате пожара в торговом комплексе «Центральный» в городе Искитиме. Об этом ИА REGNUM сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Новосибирской области.

Напомним, пожар в одноэтажном здании с мансардой торгового комплекса в Искитиме произошёл накануне утром, 8 января 2020 года.

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«По данным следствия, после тушения пожара, произошедшего в торговом комплексе «Центральный» в городе Искитиме в Новосибирской области, было обнаружено тело мужчины», — уточнили в ведомстве.

Дело возбуждено по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека» (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.