Лондон, 9 января 2020, 08:14 — REGNUM Причиной крушения Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране могла стать техническая неисправность воздушного судна, сообщает Reuters со ссылкой на источник в канадских службах безопасности.
Так, сообщает собеседник издания, авиакатастрофа могла произойти в результате перегрева одного из двигателей лайнера.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 января авиалайнер Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение в аэропорту Тегерана имени имама Хомейни сразу после взлёта.
Авиакатастрофа произошла спустя несколько часов после того, как Иран выпустил ракеты по американским военным базам в Ираке. В результате крушения погибли 167 пассажиров и весь экипаж. Правительство Ирана объявило 9 января днем государственного траура по жертвам авиакатастрофы.
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