Уфа, , 08:07 — REGNUM 54-летняя женщина погибла в дорожно-транспортном происшествии на трассе Уфа-Чишмы в Башкирии. Об этом 9 января сообщает главный республиканской Госавтоинспектор Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, авария произошла днем 8 января. На 16 км шоссе Уфа-Чишмы произошло лобовое столкновение автомобиля «Hyundai Solari», которым управляла 54-летняя жительница Уфы и автомашины «Nissan X-Trail», под управлением 54-летнего жителя Башкирии.

В результате ДТП водитель автомашины «Hyundai» была госпитализирована в больницу, в которой позже скончалась от полученных травм.

Отмечается, что медицинская помощь понадобилась и 55-летней пассажирке автомобиля «Nissan».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

Читайте ранее в этом сюжете: В Приморье по вине пьяного автомобилиста погиб человек